Furtou chinelo e bombons de supermercado e foi detido

A Polícia Civil prendeu um rapaz, na quarta-feira, dia 8, após ele furtar um par de chinelo e uma caixa de bombom de um supermercado localizado na Avenida Regato, no Centro. O rapaz já era conhecido nos meios policiais.

A investigadora de polícia Roberta e o agente policial Felipe receberam a informação de que o rapaz teria efetuado o furto e tiveram acesso às imagens do estabelecimento, onde identificaram o rapaz.

A equipe, segundo o informado, foi na casa do rapaz e o encontrou lá junto com o chinelo levado e apenas dois bombons que sobraram da caixa. A roupa que ele utilizou no crime também foi encontrada pela casa e apreendida.

O rapaz foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil, onde recebeu voz de prisão em flagrante por furto, e foi levado à Cadeia Pública de São João da Boa Vista. A ação contou com o apoio do GCM Márcio.