Casal furta relógio e aliança avaliados em R$ 24 mil

Um casal foi preso após furtar um relógio e uma aliança, na quarta-feira, dia 8, no Jardim São Paulo II. O furto aconteceu dentro de uma casa e, juntos, os itens são avaliados em R$ 24 mil. A prisão em flagrante foi realizada pela Polícia Civil e Polícia Militar.

Segundo o informado pela Polícia Civil, o homem foi encontrado ao lado de sua parceira logo após o furto. O relógio, avaliado em R$ 20 mil, estava escondido na roupa da mulher. A aliança, avaliada em R$ 4 mil, também estava com o casal.

Também na residência do casal foram encontrados diversos objetos, como perfumes, secador, escova elétrica, prancha de alisamento, produtos de beleza e outros itens, que foram furtados de uma casa em Mogi Guaçu, no último dia 30 de abril. A bicicleta utilizada no furto ao supermercado também havia sido furtada em Mogi Guaçu e foi apreendida.

O homem foi preso em flagrante pelo crime de furto qualificado e receptação, enquanto sua companheira foi presa pelo crime de receptação. Os dois foram levados à Cadeia Pública de São João da Boa Vista.