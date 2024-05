Polícia prende grupo por tráfico de drogas

A Polícia Civil e a Polícia Militar prenderam várias pessoas por tráfico de drogas nesta sexta-feira, dia 10.

A primeira prisão aconteceu na Vila Polar, quando os policiais civis Felipe, Roberta, Diego e Tiago, o delegado Antônio Carlos Pereira Júnior e a Polícia Militar deram cumprimento a um mandado de busca e apreensão.

O mandado foi expedido pela Comarca de Vargem com base em relatório que citava diversas denúncias relativas ao tráfico. No local dos fatos, foram encontradas três porções de maconha e R$ 47,00, além de algumas mensagens no celular do indiciado, que comprovaram que ele efetuava o tráfico de drogas.

Quando as porções foram encontradas, o rapaz de 23 anos recebeu voz de prisão em flagrante delito, sendo encaminhado à Cadeia Pública de São João da Boa Vista.

Ainda durante a análise preliminar dos dados do celular, foi possível identificar o fornecedor de drogas do rapaz, também morador de Vargem, o que resultou em outra prisão em flagrante de um casal na posse de grande quantidade de drogas.

O casal guardava em duas residências, uma no Jardim Paulista e outra na Vila Santa Terezinha, grande quantidade de drogas, cocaína, maconha e crack, além de apetrechos para fracionar, pesar e embalar drogas e importância em dinheiro.

Foram apreendidos um tablete de maconha, 256 porções de maconha, uma porção de cocaína, 100 pinos de cocaína e 33 pedras de crack. Foram apreendidos ainda R$ 1.204, duas balanças, três celulares, um cutelo e diversas embalagens vazias de ziplocks. O casal, de 24 e 22 anos, foi recolhido à Cadeia Pública de São João da Boa Vista.

Fotos: Polícia Civil