Homens pegos com drogas próximos a uma creche

Durante patrulhamento, a Polícia Militar foi acionada para verificar sobre um homem suspeito de vender drogas em uma quadra de esportes próxima a uma escola, na sexta-feira, dia 3, na Rua Iletro Cachola, na Vila Polar. No local, a PM viu dois rapazes com as mesmas características próximos a adolescentes de 12 anos que estavam jogando futebol.

A dupla foi abordada e, com um rapaz de blusa camuflada e bermuda vermelha, foi encontrado com seis porções de maconha e R$ 40,00 em dinheiro. Ele assumiu que, de fato, vende drogas há cerca de dois meses, mas que aquelas drogas eram para seu consumo pessoal e que o dinheiro era o troco da compra.

Com o outro rapaz, que estava de camiseta preta, havia uma porção de maconha. Ele disse que a droga também era para seu uso pessoal, informando que comprou em seu local de trabalho e que pretendia consumir no dia seguinte, pois havia acabado de fumar um cigarro de maconha.

Os dois foram levados à Delegacia de Polícia Civil de São João da Boa Vista, um por tráfico de drogas e o outro por porte de drogas, sendo liberados após registro do boletim de ocorrência.