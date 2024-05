Editorial: O homem que sonhou grande

Imagine há quase 60 anos atrás você trazer mais de 10 famílias japonesas para morar em sua fazenda, todos provavelmente com filhos, num lugar que até então era considerado muito ruim para determinados tipos de cultura, numa terra onde o sol e o calor eram abrasadores para certos tipos de produtos agrícolas, especialmente a batata e apostar suas fichas que daria certo?

Estudos praticamente pouco existiam a respeito, uma vez que a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) só foi instituída em 1972, seis anos após a iniciativa de Carlos Alberto de Oliveira, o Carlitão, em desbravar e cultivar os solos do cerrado que circundavam Vargem Grande do Sul e onde sua propriedade, a Fazenda Campo Vitória, estava instalada.

Como se dizia, foi tudo na raça, mas um ato precedido pela inteligência e visão de um homem que vislumbrou através de suas observações, conversas, pesquisas e porque não estudos à sua maneira, que a sua atitude inovadora poderia dar certo e ser sucesso.

Foi o que aconteceu, uma verdadeira revolução nas terras de campos da cidade, tornando-as ricas e produtivas, muito mais que as terras das serras da Fartura, onde se plantava há muito tempo batata e outros produtos, mas não com a quantidade e produtividade que as terras recentemente desbravadas passaram a proporcionar ao seu visionário empreendedor e demais produtores que o seguiram.

O que veio depois é história e o trabalho de muitos produtores rurais que só fizeram por aumentar o êxito de Carlitão, criando a ABVGS e depois a Cooperbatata, o Complexo Frigorífico, a construção dos silos e demais estruturas que transformaram o agronegócio em Vargem Grande do Sul e região, com milhares de pessoas se beneficiando, umas mais, outras menos, mas sempre gerando riquezas.

Certamente o falecimento de Carlitão nos deixa um vazio de liderança e de homem empreendedor e visionário que foi, mas acima de tudo deixa o exemplo e o caminho a ser percorrido por aqueles que pretendem, não só no agronegócio, mas em qualquer atividade humana, que com coragem, determinação, visão, um pouco de risco, sabedoria e humildade se faz uma pequena revolução, não só na sua vida e como na de muitas pessoas.

Foto: Falcão Foto & Arte