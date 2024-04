Judocas se classificaram nos Jogos Abertos da Juventude

No sábado, dia 20, a Associação e Projeto Social Bushido de Judô participou dos Jogos Abertos da Juventude, em Hortolândia, um evento organizado pela Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo.

Os atletas do Projeto Social Bushido de Judô representaram Vargem Grande do Sul e três judocas foram classificados para a fase final.

As judocas classificadas foram Lavinia Lopes Coelho, Beatriz Pessoa de Almeida Menossi e Maria Eduarda de Lima Taú, todas campeãs em suas categorias.

A equipe vargengrandense também obteve ótima colocação com os judocas Geovana Cristina Urtado (vice-campeã), Livia Nabarro Pereira dos Santos (3ª colocada), Pedro Henrique de Lima Taú (3º colocado), Luiz Miguel Alves da Costa (4º colocado) e Rafael Tavares Barbier (5º colocado).

O sensei Daniel Garcia parabenizou todos os judocas de Vargem Grande do Sul.

Fotos: Bushido