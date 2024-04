Festival Tiradentes de Mini-Handebol reuniu 90 crianças

O Festival Tiradentes de Mini-Handebol, que já está virando uma tradição na cidade, foi realizado na última sexta-feira, dia 19, no CEE Nicola Ranzani, pelo Departamento de Esportes e Lazer. O evento foi organizado pelo professor Juliano e envolveu cerca de 90 crianças que praticam Mini-Handebol nos três polos oficiais em Vargem do Programa Mini-Handebol Brasil, da Confederação Brasileira de Handebol.

Após a abertura do evento, a vice-diretora Patrícia da EMEB Antônio Coury, recebeu o troféu de escola com mais alunos participantes, a EMEB Mário Beni ficou em segundo lugar e a EMEB Professor Francisco Ribeiro Carril em terceiro lugar, sendo representadas na premiação por seus alunos.

O aluno João Lucas foi o vencedor do concurso de desenho e também teve o sorteio de uma camiseta da equipe de Handebol de Vargem.

Juliano contou que após essas premiações, as crianças realizaram diversos jogos em suas categorias. “Como as equipes foram misturadas entre os três polos participantes, as crianças puderam fazer novas amizades e conhecer novos colegas durante os jogos. Ao final do evento, as crianças receberam sua medalha de participação, além de lanche, refrigerante e sorvete”, disse.

Os pais que desejarem colocar seus filhos para praticar Mini-Handebol, podem entrar em contato com as redes sociais no perfil Handebol Vargem, pois ainda há vagas para crianças entre 5 e 10 anos nos três polos oficiais da cidade.