Jita Kyoei é vice-campeã da Copa Hortolândia de Judô

Cerca de 600 atletas de toda região participaram da Copa Hortolândia de Judô, disputada entre os dias 20 e 21 de abril. Com organização da Federação Paulista de Judô (FPJ) e realização da Oitava Delegacia Oeste da federação paulista, a competição teve como vice-campeã geral a equipe vargengrandense da Associação Jita Kyoei de Judô Kodokan.

O torneio foi disputado no Centro de Especialidades em Artes Marciais Eliel Gomes e contou com atletas representando 31 cidades do Estado de São Paulo.

Um dos destaques da Jita Kyoei na Copa foi o judoca João Paulo Rotta da Silva, que foi campeão no Sub 18, campeão no Sub 21 e campeão da etapa dos Jogos da Juventude realizada concomitantemente à Copa Hortolândia.

Ao todo, João Paulo realizou 11 lutas e venceu todas, como destacou o sensei Marco Aurélio Lodi, responsável pela equipe. “Foi um grande resultado”, afirmou.

Ele também lembrou que João Paulo já está classificado para a Final do Campeonato Paulista de Judô, que será realizado em maio.

“Grandes resultados são marcas de grandes trabalhos”, comentou o sensei Marco Lodi, que agradeceu ao prefeito Amarildo e ao Departamento de Esportes pelo apoio.