Infantil Masculino disputou Liga de Handebol do Interior

A equipe Infantil Masculino do Handebol de Vargem esteve em Tatuí (SP), no último domingo, dia 21, para a 1ª etapa na Liga de Handebol do Interior. A equipe, que está no grupo A da Liga, realizou quatro partidas, sendo derrotada em três e empatando em uma. Assim, a equipe ficou em último lugar no seu grupo.

À Gazeta de Vargem Grande, o professor Juliano disse que os resultados, infelizmente, foram abaixo da expectativa. “Nossa equipe é bem jovem, mas várias outras equipes da Liga de Handebol do Interior possuem esse perfil. Poderíamos ter conquistado três vitórias nesta etapa, pelo nível bem igual da maioria das equipes”, disse.

“Mas começamos com dois jogos muito abaixo do esperado, talvez pelo desgaste da viagem longa. Agora temos que trabalhar muito para evoluir mais e buscar bons resultados na próxima etapa, quando enfrentaremos as equipes do grupo B”, completou.

Na primeira partida, Vargem perdeu para Valinhos por 11 a 4, onde Vargem contou com um gol de Kauan, um de Lucas Carvalho, um de Pedro e um de Theylor. No segundo jogo, Guaranésia venceu por 4 a 3 e Vargem teve um gol de Kaiky, um de Pedro e um de Theylor.

A terceira partida ficou em 13 a 2 para Piracicaba, onde João Vitor e Lucas Carvalho marcaram um gol cada para Vargem.

O quarto jogo, contra Amparo, ficou empatado em 5 a 5. Na partida, Vargem contou com dois gols de Taylor, um de João Vitor, um de Kauan e um de Lucas Carvalho. O melhor atleta da partida foi Fabrício.

Na primeira etapa da Liga, Avaré foi campeã, Piracicaba foi vice e Amparo ficou em terceiro. A próxima etapa do Infantil Masculino da Liga de Handebol do Interior é em Cosmópolis no próximo mês.

Fotos: Arquivo Pessoal