Mirim Masculino ficou em 3º em etapa de Liga de Handebol

A equipe Mirim Masculino do Handebol de Vargem ficou em terceiro lugar e conquistou a medalha de bronze na 1ª Etapa da Liga de Handebol do Interior, que aconteceu no sábado, dia 20, em Louveira (SP).

Na ocasião, a equipe realizou quatro partidas, sendo derrotada nas duas primeiras partidas e vencendo as duas últimas. Com isso, a equipe ficou com a terceira colocação, conquistando a medalha de bronze.

Para o professor Juliano, responsável pela equipe, o saldo foi positivo. “Começamos muito apáticos no primeiro jogo, enfrentando uma equipe com uma estatura maior, mas depois começamos a jogar bem, na derrota para Louveira, os campeões da etapa, fizemos nossa melhor partida, mostrando o potencial que a equipe tem para se desenvolver ao longo da temporada”, disse.

No primeiro jogo, Cosmópolis venceu Vargem por 8 a 0. No segundo, Louveira venceu por 7 a 4, onde Vargem contou com três gols de Pedro e um de Theylor.

No terceiro jogo, Vargem venceu Valinhos por 5 a 3, com três gols de Theylor e dois de Taylor. O melhor da partida foi o atleta Jonas.

O quarto jogo, contra Tatuí, ficou em 5 a 2 para Vargem, com dois gols de Taylor, dois de Pedro e um de Fabrício. O melhor atleta da partida foi Fabrício.

Com os resultados, Louveira foi campeã da etapa, Cosmópolis foi vice e Vargem ficou em terceiro. A próxima etapa do Mirim Masculino da Liga de Handebol do Interior é em Tatuí no próximo mês.

