Pedro conquistou 4 troféus em etapa do Paulista de Velocross

O piloto vargengrandense Pedro Rosseto, de 8 anos, participou da 4ª etapa do Campeonato Paulista de Velocross, em São Roque (SP), no último final de semana. Ele conseguiu conquistar a primeira posição na categoria 50 cc e manteve sua liderança no campeonato.

Além do pódio, Pedro ainda levou mais um troféu de Holeshot, que é quando o piloto consegue largar na frente dos seus concorrentes. Pedro também participou na categoria 65 cc e, pela primeira vez, também conseguiu fazer o Holeshot nessa categoria.

Mesmo correndo com sua motinha de 50cc, o piloto foi muito bem e deu trabalho para o atual campeão. Ele terminou essa categoria em terceiro lugar, mesmo com a idade dos demais pilotos e potência das motos.

Com esses resultados, o pilotinho de 8 anos conseguiu levar quatro troféus para a casa em um único dia.

À Gazeta de Vargem Grande, ele agradeceu a todos os amigos e parceiros que o ajudam e torcem por ele, e também as mensagens positivas que recebe em suas redes sociais.

A próxima etapa do Paulista de Velocross será no dia 19 de maio em Santo Antônio de Posse (SP) e todos estão convidados a prestigiar o evento e torcer presencialmente para o piloto.

Fotos: Arquivo Pessoal