Vitor Hugo compete 1ª etapa de campeonato neste fim de semana

O piloto de motovelocidade vargengrandense Vítor Hugo Correa, de 13 anos, está competindo no campeonato Yamalube R3 bLU cRU América Latina, na categoria monomarca Talent, para pilotos de 12 a 22 anos.

Essa é a categoria brasileira que atualmente tem mais pilotos vindos do exterior, além de encaminhar pilotos brasileiros para representar o Brasil no campeonato mundial e campeonato europeu.

Vitor possui o numeral #10 e pilota uma YZF-R3. A primeira etapa da temporada de 2024 do campeonato, será em Goiânia (GO) neste sábado, dia 27, e no domingo, dia 28.

A segunda etapa acontece nos dias 25 e 26 de maio em Curvelo (MG) e a terceira em 29 e 30 de junho em Interlagos (SP). A quarta etapa será em Cascavel (PR) nos dias 17 e 18 de agosto e a quinta em Santa Cruz (RS) ou Cascavel (PR), em 19 e 20 de outubro. A sexta etapa acontece em Goiânia (GO) em 9 e 10 de novembro.

Fotos: Arquivo pessoal