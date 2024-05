Vargengrandense fala sobre a devastação no Rio Grande do Sul

O vargengrandense Carlos Oliveira, 43 anos, comandante geral de operações que faz parte do grupo de 42 bombeiros civis voluntários, sendo 18 de Vargem Grande do Sul, que está no Rio Grande do Sul para auxiliar as pessoas atingidas pelas enchentes, relatou o seguinte à reportagem da Gazeta de Vargem Grande:

“Pelo lado profissional está sendo muito importante, agora pelo lado humano é devastador você ver famílias bebendo água da chuva, pois até água em algumas regiões não tem. Simplesmente alguns lugares deixaram de existir e o sentimento que nos passa é que nós de São Paulo e de Vargem somos muito abençoados, temos tudo. Hoje você agradece por ter uma água encanada…Cena de guerra aqui”.