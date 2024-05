Conheça as candidatas ao título de Rainha do Peão 2024

Os juízes do concurso de Rainha do Peão 2024 terão um grande desafio para analisar as 25 candidatas que se inscreveram para o concurso este ano. O desfile está sendo realizado pela Comissão Organizadora da Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana.

As candidatas serão avaliadas por júri de diferentes ocupações, escolhido pela Comissão Organizadora e que deverá ser composto por no mínimo cinco participantes. No caso de mais jurados, o número total deverá ser sempre ímpar.

O critério de avaliação pontuará nos itens beleza, elegância e simpatia, variando de 5 a 10 pontos por item. A apresentação das candidatas durante o desfile deverá se restringir rigorosamente ao traje country, sendo bota, calça jeans, sem charrão, camisete e chapéu. As candidatas não deverão expor partes do ventre.

Os ensaios serão realizados nas dependências da Casa da Cultura, localizada na Rua Major Corrêa, nº 505, no Centro, no Espaço Mais Cultura, situado na Rua João Malaguti, nº 385, no Jardim Novo Mundo e na SBB, à Avenida Regato, nº 139, no Centro e serão dirigidos por Márcia Ap. Ribeiro Iared, presidente da Comissão da Romaria de Cavaleiros de Sant’Ana, por Viviane Cunha com o auxílio de Rosângela de Mello e Juliana Corrêa, membros da Comissão Organizadora.

O Baile

O tradicional baile para escolha da Rainha do Peão, da 1ª Princesa, 2ª Princesa e Madrinha da 47ª Romaria dos Cavaleiros de Sant’ Ana, será no dia 8 de junho, um sábado, a partir das 20h, na Sociedade Beneficente Brasileira (SBB).

Após a coroação das vencedoras, a dupla André e Thiago e Banda se apresentará na SBB, agitando o público presente com o melhor do sertanejo. Os ingressos já estão sendo vendidos por R$ 40,00 com membros da Comissão Organizadora ou então nos pontos de venda oficiais: SBB, BM Moda Country e Selaria, Belíssima Modas, Salgateria Nira, Animal e Cia, DM Bike Shop, Supermercado Nako, Studio Sempre Bella e Bar da Paula.