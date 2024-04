Gabi Lourenço realiza série de lives para Dia do Trabalho

Em comemoração ao Dia do Trabalho, celebrado nesta quarta-feira, dia 1º, Gabi Lourenço fará uma série de três lives durante a semana, direcionadas às pessoas que buscam por uma vaga de emprego.

A série de lives, intitulada ‘Conquistando seu emprego’, acontece de segunda a quarta-feira, às 19h.

Gabi é conhecida por sua atuação nas empresas como consultora em Gestão de Pessoas e contará com três convidadas especiais. Ela possui amplo conhecimento na formação de equipes de sucesso e será a anfitriã das lives.

À Gazeta de Vargem Grande, ela contou que preparou uma pauta que realmente vai ajudar a todos que desejam uma vaga no mercado de trabalho.

Na segunda-feira, dia 29, a live de Gavi será com Lílian Vargas, de Bragança Paulista, que falará sobre a importância da comunicação na busca pelo emprego.

Na terça-feira, dia 30, a convidada é Karine Palermo, de São João da Boa Vista, que conta tudo o que as empresas buscam nos candidatos a uma vaga de emprego.

Na quarta-feira, dia 1º, a série de lives encerra com a convidada Fernanda Barros, que falará qual o comportamento ideal dos candidatos.

As lives serão transmitidas pelo Instagram de Gabi Lourenço. Para assistir, basta abrir o perfil @gabilou.rh.

Fotos: Divulgação