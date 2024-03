Show Beneficente em prol de Dão

Um show beneficente está sendo organizado em prol do vargengrandense Daniel Ueno, o Dão. O evento acontecerá no dia 13 de abril, na Sociedade Beneficente Brasileira (SBB).

Na ocasião, cinco atrações vão se apresentar de forma beneficente: Sambaí.com, Geovani Silva e Rafael, Debora Tortelo e DJ Markin Coracini.

O objetivo do evento é arrecadar fundos e ajudar nos custos da viagem de Daniel de volta ao Brasil e tratamento. Há seis meses, Daniel sofreu um acidente de bicicleta no Japão, que resultou em traumatismo craniano e lesão medular, resultando em tetraplegia.

A venda de ingressos já teve início e eles podem ser adquiridos na SBB, na Body Imports, com Fran Lourenço e com Alexia Slanzi. Para mais informações, ligue (19) 99400-8588.