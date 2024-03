Gente & Fatos

Casamento de Liliane Barros Valim e Airton Vinícius da Silva Rodrigues

A auxiliar administrativa Liliane Barros Valim e o advogado Airton Vinícius da Silva Rodrigues uniram-se pelos lações do matrimônio em cerimônia celebrada no dia 8 de março, na Igreja Cruzada Cristã Pentecostal pelo pastor Geraldo e por Júnior Valim. Liliane é filha de Renata Barros Valim e Gilberto Fontes Valim, e Airton é filho de Maria Rodrigues e Airton Roberto. Após a cerimônia os noivos recepcionaram seus convidados na chácara Paluan, ao som do Dj Markin e seguiram viagem em lua de mel para Fortaleza. Fotos: Falcão Foto & Arte

Marina Amaral se formou em nutrição

Marina Garcia do Amaral se formou em nutrição pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-Campinas), no dia 2 de março, com baile de gala realizado na ExpoAmérica na cidade de Nova Odessa, contando com a presença dos pais Cláudia Maria e José Flávio e da irmã Isabela. Marina atua como residente no hospital Celso Pierro, o hospital da PUC-Campinas. Foto: Arquivo Pessoal

Lançamento de livro de Tayrone Marquesini Chiavone

Tayrone Marquesini Chiavone lançou seu livro “Sociedade de Risco Digital: O Princípio da Precaução na Regulação da Inteligência Artificial”, no dia 7 de março. A cerimônia foi realizada na livraria Curitiba, que fica no Golden Square Shopping em São Bernardo do Campo. Foto: Arquivo Pessoal

Beatriz Gomes Xavier em seu 1º aniversário

A princesinha Beatriz Gomes Xavier soprou sua primeira velinha no dia 7 de março, quando foi o centro das atenções dos pais Marluci e Carlos, dos avós Carlos, Arlete, Walter e Terezinha e demais familiares. Fotos: Falcão Foto & Arte

Theo de Melo Maruzo completou 6 anos

O 6º aniversário de Theo de Melo Maruzo foi celebrado no dia 7 de março, quando recebeu os mimos e paparicos dos mais Natália e Douglas, do irmão Miguel, dos avós José Carlos, Sueli, Luís e Vera, demais familiares e amiguinhos. Fotos Falcão Foto & Arte

Gustavo Ronqui

O empresário Gustavo Ronqui do supermercado União, celebra seu aniversário neste sábado, dia 16, junto a esposa Josaine e aos filhos João Pedro e Isabela