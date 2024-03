Editorial – Um produto vargengrandense

O início da história de Vargem Grande do Sul foi fundamentado por comerciantes, agricultores e imigrantes que escolheram o vilarejo fundado em 1874 para nele construírem seu futuro. Um dos primeiros arranjos industriais que prosperaram na cidade foram as olarias e cerâmicas.

A primeira delas recentemente completou um século de atividades. A Cerâmica Sopil, fundada em 1923, é considerada a primeira indústria desse setor em Vargem Grande do Sul. Desde então, dezenas de cerâmicas e olarias foram abertas, gerando empregos e riqueza para o município, como a antiga Cerâmica Bologna, de 1958, que chegou a ser uma das maiores do estado de São Paulo e encerrou suas atividades no final da década de 1980, empregando na sua época áurea mais de 700 funcionários.

A importância do setor cerâmico e oleiro para a cidade certamente já foi maior. Mas ainda é de extrema relevância. Em 2007, quando foi estabelecido o Arranjo Produtivo Local de Cerâmica Vermelha, a cidade contava com 28 cerâmicas e 38 olarias que empregavam diretamente 680 pessoas. Mas, é uma atividade que enfrenta muitas dificuldades, sofre com as oscilações do mercado e que nos últimos anos fechou muitas portas na cidade.

No entanto, mesmo nos dias de hoje, segue como uma das principais atividades industriais de Vargem Grande do Sul. E com todo o avanço tecnológico no setor e dada a necessidade de buscar aprimoramento constante e novos mercados, a indústria cerâmica e oleira de Vargem segue enfrentando desafios.

Apostar na cidade, investir em novos produtos, acreditar no potencial dessa indústria não fazem parte de uma tarefa fácil, mas é preciso justamente inovar para que o setor siga progredindo.

Assim, o lançamento do showroom do Studio Morandin, com a exposição de seus revestimentos rústicos, os bricks, mostra que há espaço para crescimento, investimento em novos produtos e que mesmo empresas tradicionais, com histórico consolidado no mercado, não devem ter medo de inovar. Que o futuro seja de notícias positivas para o setor, pois Vargem Grande do Sul só tem a ganhar com o desenvolvimento de suas empresas.