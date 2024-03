Congresso Anual dos Municípios

O vereador Carlos Eduardo Scacabarozi, o Canarinho (PSDB), e o prefeito Amarildo Duzi Moraes (Sem partido) estiveram presentes no 66º Congresso Anual dos Municípios, em Campos do Jordão, na última semana. O congresso foi realizado pela Associação Paulista de Municípios, sendo três dias intensos com muitos painéis e palestras pertinentes, abrangendo inúmeros assuntos de interesse das cidades. Na ocasião, Canarinho e o prefeito participaram de reuniões com assessores de deputados e empresas prestadoras de serviços importantes para Vargem Grande do Sul. Canarinho comentou sobre o evento. “Muito feliz em poder estar neste evento mais uma vez. O trabalho não pode parar”, disse.

Arnaldo Jardim

O deputado Arnaldo Jardim (Cidadania) assumiu a coordenação da Bancada Paulista no Congresso Nacional. Caberá a ele a tarefa de liderar as articulações para viabilizar demandas defendidas pelos 70 deputados e 3 senadores de São Paulo. Em seu quinto mandato de deputado federal, Arnaldo Jardim é presidente da Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo e vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA). Nas eleições de 2022, o deputado foi o terceiro mais votado em Vargem Grande do Sul, com 1.377 votos.

Casa da Mulher Paulista em Águas da Prata

A Secretaria de Políticas para a Mulher inaugurou na segunda-feira, dia 11, a Casa da Mulher Paulista, em Águas da Prata. Esta é a quinta inauguração do equipamento no Estado e conta com investimento de R$ 765 mil, numa parceria da Secretaria Estadual de Governo e Relações Institucionais, Prefeituras e outras entidades. A Casa da Mulher é dedicada à proteção, acolhimento, capacitação e orientação das mulheres em direção ao mercado de trabalho, além de fornecer suporte jurídico e psicológico para recuperação de autonomia e confiança.

Agro Paulista

Dados do Governo de São Paulo apontam que nos dois primeiros meses do ano, o setor agropecuário do estado apresentou um crescimento nas exportações quando comparado com o mesmo período do ano anterior na ordem de 30,9%. No total, atingiu-se a marca de US$ 4,32 bilhões. O maior responsável é o Complexo sucroalcooleiro, com 42,6% das exportações paulistas.

Desincompatibilização

Pelas regras eleitorais, o funcionário público que desejar concorrer a um cargo eletivo deve pedir o afastamento de seu trabalho para participar do pleito. O prazo varia conforme a função que ocupa na administração pública e para qual cargo deseja concorrer. Por exemplo, um policial rodoviário federal que deseja disputar uma cadeira de vereador deve pedir a desincompatibilização de seu cargo seis meses antes das eleições, que serão disputadas dia 6 de outubro.