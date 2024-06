Painel: Deputada teve alta

Na UTI

A deputada federal Luiza Erundina (PSOL) está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Sírio Libanês, na Asa Sul, em Brasília. Ela foi hospitalizada na quarta-feira, dia 5, após passar mal durante uma sessão na Câmara dos Deputados. Na ocasião, a deputada participava de uma discussão na Comissão dos Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial que analisava o Projeto de Lei 1156/2021, que propõe instituir a responsabilidade do Estado Brasileiro em identificar publicamente lugares de repressão política utilizados por agentes da ditadura civil-militar, de 1964 a 1985.

Deputada teve alta

No sábado, dia 8, a deputada federal Luiza Erundina teve alta do hospital Sírio Libanês. Ela permaneceu internada dois dias na UTI. Na sequência, foi transferida para um quarto na unidade de saúde e recebeu alta no início da tarde de sábado.

Erundina é Cidadã Vargengrandense

Muito ligada ao vereador Paulo César da Costa, o Paulinho da Prefeitura (Podemos), que a chama de ‘madrinha política’, Luiza possui o Título de Cidadã Vargengrandense e é uma das deputadas que mais destinou verbas para Vargem. O jornal estima melhoras.

Condenação

O ex-prefeito de Mococa e atual delegado da DIG e da DISE de Casa Branca, Wanderley Fernandes Martins Júnior, foi condenado junto com outras cinco pessoas pelo crime de fraude em uma licitação que comprou um programa de computador que seria usado em escolas municipais e na rede de saúde. O caso começou a ser investigado em 2018 pelo Ministério Público do Estado de São Paulo e, posteriormente, ficou sob a responsabilidade do MP Federal. A condenação saiu na quarta-feira, dia 5, e cabe recurso.

Sessão suspensa

A última sessão ordinária da Câmara Municipal, que aconteceu na terça, dia 4, foi suspensa por mais de meia hora. Isso aconteceu porque o Projeto de Lei nº 65/24, de iniciativa do Poder Executivo, que visa homologar o plano de custeio do regime próprio de previdência social e fixa as alíquotas de contribuição dos servidores ativos, inativos e pensionistas, foi colocado em discussão e seria votado. Porém, o vereador Paulinho da Prefeitura pediu vistas ao projeto, afirmando que recebeu a informação de que ele não seria votado, apenas lido na sessão.

Pedido de vistas aprovado

A presidente da Casa de Leis, Danutta de Figueiredo Falcão Rosseto (Republicanos), até tentou argumentar que o parecer da procuradoria e das Comissões foram favoráveis e que então o documento deveria ser colocado em votação, mas optou por suspender a sessão para verificar no regimento interno como proceder. Quando a sessão foi retomada, mais de meia hora depois, o pedido de Paulinho foi colocado em votação e aprovado pelos vereadores, com voto contrário do vereador Carlos Eduardo Scacabarozi, o Canarinho (Cidadania).