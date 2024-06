Editorial: Pouco a comemorar

Na data em que se comemora a Semana Mundial do Meio Ambiente, Vargem Grande do Sul está com seu departamento voltado a estas importantes questões, com somente um servidor municipal e sem diretor.

Nesta semana, o mundo todo se volta para as questões ambientais, pois se comemora também no dia 5 de junho, o Dia Mundial do Meio Ambiente, que foi instituído pela Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, realizada em Estocolmo, Suécia, em 1972.

Para conscientizar seus leitores e a população vargengrandense sobre a tão necessária sustentabilidade ambiental, importantes questões foram formuladas pelo jornal e solicitadas à prefeitura municipal sobre o que acontece com o departamento de Agricultura e Meio Ambiente, mas não houve respostas.

Todos são sabedores das obras que estão sendo feitas na cidade pela atual administração, envolvendo a sustentabilidade e o meio ambiente, principalmente com destaque à construção dos dois reservatórios junto ao Rio Verde e das ações realizadas que melhoraram o ranking da cidade junto ao Programa Município Verde Azul (PMVA).

Mas deixar minguar o departamento do Meio Ambiente onde só uma funcionária dá expediente, quando o prefeito Amarildo Duzi Moraes chega ao final do seu terceiro mandato, é uma questão a ser repensada, analisada, uma vez que não é aceitável um município do porte de Vargem Grande do Sul chegar a esta situação.

A crise ambiental é uma atroz realidade. As enchentes do Rio Grande do Sul com toda sua devastação, mostram o que devemos esperar do futuro. Seca no Nordeste e destruição do Cerrado, devastação e queimadas na Amazônia, geleiras derretendo, calor subindo para índices insuportáveis, tudo isso para falar o quanto é necessário as autoridades municipais tomarem cada vez mais consciência, que com a natureza não se brinca.

Mesmo um pequeno município como Vargem Grande do Sul, não pode se descuidar do seu ambiente, do seu clima e tudo isso passa pela estruturação de um Departamento de Agricultura e Meio Ambiente que possa no presente e também num futuro não muito distante, cumprir um importante papel não só de conscientização, como também de atuação no tocante à reduzir ao máximo os impactos ambientes que certamente vão atingir a cidade nos próximos anos. Para tanto, só com uma ótima estrutura, servidores capacitados, este importante departamento vai poder cumprir com as funções que vão demandar cada vez mais da sua atuação.