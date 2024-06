Gente e Fatos

Noivado de Fernanda Gonçalves e Tabajara Ramos

Em clima de festa junina, a jornalista Fernanda Gonçalves Expósito e o engenheiro agrônomo Tabajara Francisco Ramos Santos oficializaram seu noivado junto a família e amigos.

A cerimônia aconteceu em uma chácara no último sábado, dia 1º, com decoração de RB Eventos e jantar preparado pelos familiares e por Bianca Canato. O registro do momento ficou por conta de Jonathan e Janaína Fotografias.

O pedido originalmente aconteceu no dia 17 de fevereiro deste ano, no Rio de Janeiro, durante visita ao Pão de Açúcar, no Morro da Urca, durante uma parada do Cruzeiro que o casal fez. Fotos: Jonathan e Janaína Fotografias

Anísio Ronqui

Iniciando a semana e comemorando mais um ano de vida, nesta segunda-feira, dia 10, o empresário Anísio Ronqui dos supermercados União, recebe o abraço da esposa Edna, dos filhos Anilson, Liliana, Márcio e Gustavo, dos netos, familiares, amigos e equipe de trabalho

Dia da Imprensa

Em comemoração ao Dia da Imprensa, no Brasil comemorado no dia 1º de junho, a empresa Alcoa Alumínio S. A de Poços de Caldas recebeu a imprensa da região nesta terça-feira, dia 4, na Galeria Ampliart, para expor aos presentes o seu trabalho de preservação ambiental.

Na ocasião, colaboradores da empresa junto à área de Comunicação relataram aos jornalistas o seu modo operacional e sua preocupação com o meio ambiente e a sustentabilidade. Em seguida, o jornalista e consultor Danilo Maeda conduziu o bate papo “Desenvolvimento Sustentável e o Papel da Comunicação”, seguido por um coquetel de confraternização. Representando a Gazeta de Vargem Grande estiveram presentes os diretores do jornal Tadeu Fernando Ligabue e sua esposa Fátima, Sara Ligabue responsável pelas mídias online e a editora Fernanda Gonçalves.

Maria Elisa

Maria Elisa Ferri Pereira festeja seu aniversário de 18 anos na quarta-feira, dia 12. Os parabéns ficam por conta dos pais Paula e dr. Antônio Carlos, do irmão Pedro, demais familiares e amigos

Mathias Silva

Nasceu no dia 29 de maio, Mathias Pacola Domingues da Silva, filho dos fotógrafos Janaína de Almeida Pacola e Jonathan Domingues da Silva, na maternidade do Hospital Unimed de São José do Rio Pardo, pesando 2,860 kg e medindo 49 cm. Seu nascimento trouxe muita alegria aos pais, as irmãs Júlia e Anna, aos avós Francisco e Irene Aparecida pelo lado paterno e José Antônio e Amália Maria pelo lado materno

Matheus Miranda

Residindo em Campinas, o publicitário Matheus Miranda Maciel Marson aniversaria na quarta-feira, dia 12, quando recebe os parabéns da mãe, dos tios, avós, primos, demais familiares e amigos

Vera Buscariolli

A advogada Vera Lúcia Buscariolli Garcia aniversaria nesta segunda-feira, dia 10, recebendo as felicitações dos filhos Bruna e João Pedro, do genro Maximilian, da nora Izabela e do neto Theo

Mara de Faria

Mara Medeiros de Faria, bioquímica do Hemolab Laboratório de Análises Clínicas, aniversaria neste domingo, dia 9, ladeada pelo carinho de seus familiares e amigos