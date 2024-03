Studio Morandin inaugura showroom e se prepara para a Expo Revestir

Foram seis anos de investimentos e pesquisas para chegar à qualidade e beleza dos revestimentos cerâmicos rústicos que estão sendo produzidas pela Studio Morandin, cujo showroom localizado no parque industrial da indústria, situada na Av. Monsenhor Celestino C. Garcia, nº 33, foi inaugurado no dia 8 de março, com a presença de amigos e convidados da família Morandin.

Segundo as palavras do empresário José Luiz Morandin, nestes anos todos criou-se uma linha de mais de 50 produtos conhecidos como ‘bricks’ e usados no setor de decoração, sendo necessário a aquisição de um forno túnel contínuo e o desenvolvimento de equipamentos para dar a rusticidade e beleza que distinguem os revestimentos da Studio Morandin, alguns com características de envelhecimento que aparentam mais de mil anos.

De tradicional família de origem italiana ligada ao setor cerâmico, José Luiz lembrou que seus familiares estão na lida com o barro há mais de 80 anos. Disse que começou a trabalhar aos 15 anos e que vem daí seu conhecimento com a matéria prima. “Só de olhar ou tocar o barro nós conseguimos distinguir suas propriedades e serventia”, falou aos presentes no ato da inauguração.

Se referiu à Studio Morandin como sendo uma fábrica de sonhos, discorrendo sobre como os revestimentos rústicos por ela produzidos deixam os ambientes mais aconchegantes, valorizando as residências ou os escritórios.

Os produtos são feitos com argilas naturais de várias regiões do Brasil, com tons, texturas e cores únicas e também há uma grande preocupação com o meio ambiente, sendo utilizado na queima dos produtos matéria-prima de origem vegetal, com o aproveitamento de madeira descartada e de reflorestamento renovável.

José Luís também citou que após todos os investimentos realizados, a Studio Morandin hoje está apta a competir no mercado com qualidade e preço, sendo que no próximo dia 19 de março, a empresa estará participando da Expo Revestir, que acontece em São Paulo, uma das mais importantes do setor e se destina a profissionais do setor de arquitetura, design de interiores, construção e revenda de materiais de construção.

Agradecimento

Com a presença de sua família, o empresário agradeceu a todos os presentes, citando seus funcionários e colaboradores, arquitetos e engenheiros, sua assessoria de imprensa, seus clientes, os amigos e demais convidados. O prefeito Amarildo Duzi Moraes esteve presente prestigiando o evento e recebeu também os agradecimentos de José Luiz Morandin.

Após as palavras do empresário, o padre Celso Brás abençoou o local e todos foram convidados a conhecer as instalações do showroom, sendo então servido um coquetel a todos os presentes.

Fotos: Falcão Foto & Arte