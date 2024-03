Amarildo se filia ao MDB e Guilherme pode ser vice de Celso Ribeiro

Na tarde desta segunda-feira, dia 18 de março, segundo notícias publicadas na internet, o prefeito Amarildo Duzi Moraes, até então sem partido, filiou-se ao Movimento Democrático Brasileiro-MDB, partido cujo presidente do diretório local é o vereador Guilherme Nicolau, até agora tido como pré-candidato a prefeito de Vargem nas eleições municipais que acontecerão em outubro.

A ida de Amarildo para o MDB pode confirmar a candidatura de Guilherme Nicolau como vice de Celso Ribeiro nas eleições municipais deste ano. No ato da filiação, o atual vice-prefeito Celso Ribeiro estava presente, o que confirma o bom entrosamento entre os dois candidatos. Celso filiou-se recentemente no partido Republicanos, ganhando musculatura política na sua pretensão de voltar a governar Vargem Grande do Sul mais uma vez, contando com o apoio do prefeito Amarildo.

Como já havia anunciado a Gazeta de Vargem Grande, tudo leva a crer que Guilherme Nicolau deve desistir de sua intenção de ser candidato a prefeito, saindo como candidato a vice-prefeito na chapa encabeçada por Celso Ribeiro.

Essa dobradinha Celso Ribeiro, prefeito e Guilherme Nicolau de vice, era a chapa dos sonhos do prefeito Amarildo, que trabalhou incansavelmente para aproximar seu atual vice, Celso Ribeiro com o vereador Guilherme Nicolau.

Guilherme era candidato a prefeito, tendo lançado sua pré-candidatura no dia 15 de fevereiro nas suas redes sociais, onde ao lado de sua família, anunciou sua candidatura se colocando à disposição da sociedade.

Vereador mais votado na última eleição municipal, sendo eleito presidente da Câmara Municipal para o ano de 2023, Guilherme desponta como uma das mais jovens lideranças políticas da cidade e tinha um bom apoio nas redes sociais de pessoas que apostavam na sua candidatura a prefeito.

Pode pesar na decisão de Guilherme em ser vice de Celso Ribeiro, o apoio que o prefeito Amarildo tem dado a Celso Ribeiro, que pesquisas feitas e não divulgadas publicamente, apontam como grande favorito em vencer as eleições municipais de outubro. Outro fator que pode contribuir com a decisão de Guilherme, foi a anunciada união dos candidatos da oposição Rossi (PDD) e Itaroti (PTB), para disputarem a prefeitura municipal.

Com Celso Ribeiro e Guilherme Nicolau somando os votos, a disputa da prefeitura municipal tende a fortalecer a candidatura de ambos. Agora é esperar o desenrolar dos acontecimentos e aguardar se de fato Guilherme Nicolau vai desistir de suas pretensões de ser candidato a prefeito e sair de vice de Celso Ribeiro.

A filiação de Amarildo teve a presença dos deputados Baleia Rossi, deputado federal e presidente nacional do MDB, do deputado estadual Jorge Caruso e do coordenador regional do partido, João Trebesqui.