Motoclube Ovelhas Negras visitou Aparecida

Os membros do Motoclube Ovelhas Negras realizaram, no último final de semana, um passeio devocional até Aparecida.

O grupo foi composto por 37 pessoas, sendo seis triciclos, sete motos e três carros de apoio. A saída aconteceu no sábado, dia 9, e o retorno foi no domingo, dia 10.

Fabrízio Di Carlo Vidale, um dos membros do Ovelhas Negras, contou que os participantes também visitaram o novo monumento de Nossa Senhora, em Aparecida, feito em inox pelo escultor Gilmar Pinna. “Foi bem legal, foi uma peregrinação bem bonita”, disse.

Fotos: Arquivo Pessoal