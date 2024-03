Celso Ribeiro se filia ao Republicanos

Dando mais um passo na consolidação da sua pré-candidatura a prefeito nas eleições que acontecerão em outubro deste ano, o vice-prefeito Celso Ribeiro filiou-se nesta segunda-feira, dia 11 de março ao novo partido, que tem entre suas maiores expressões, o governador do Estado de São Paulo Tarcísio de Freitas.

Participaram do evento da filiação que aconteceu na sede do diretório estadual em São Paulo, os vereadores Fernando Corretor, Danutta Rosseto, presidente do Legislativo Vargengrandense e Maicon Canato, todos filiados ao Republicanos. Também o prefeito Amarildo Duzi Moraes (Sem partido) prestigiou com sua presença a filiação de Ribeiro na nova legenda.

Estavam presentes as lideranças estaduais do partido, o presidente estadual do Republicanos, Roberto Carneiro, o deputado estadual Altair Moraes e Jhonny Laurindo, coordenador regional do partido. De Vargem participaram ainda do ato o assessor especial da presidência da Câmara, advogado Alex Minelli e o presidente do diretório local do Republicanos.

Celso estava filiado ao Podemos e com sua ida para o Republicanos, procura ganhar mais força política nesta legenda, que além do governador do Estado, está presente em 2.785 municípios brasileiros, tem 2.630 vereadores, 76 deputados estaduais, 41 deputados federais, quatro senadores, 262 prefeitos, dois vice governadores e dois governadores, sendo hoje a sexta bancada no Congresso Nacional.

O Republicanos é um partido tido como conservador, ligado à Igreja Universal do Reino de Deus, cujo maior figura é seu fundador, o bispo Edir Macedo. Também tem entre seus políticos de destaque, a senadora Damares Alves (DF) e o senador Hamilton Mourão (RS), ex-vice presidente de Jair Bolsonaro.

Em Vargem Grande do Sul, o Republicanos tem na atual presidente do Legislativo Danutta Rosseto, sua maior expressão política, além da maior bancada, constituída ainda pelos vereadores Fernando Corretor e Maicon Canato.

Com sua ida para o Republicanos, Celso Ribeiro deve atrair outros políticos interessados em disputar as eleições para vereador, como é o caso do empresário Lindomar Gonçalves Loiola, da Cesta Básica Colibri, que está filiado no PSB, mas disse que pretende se filiar ao Republicanos e disputar uma vaga na Câmara Municipal em outubro.

Até então, cogitava-se que Celso Ribeiro poderia se filiar na confederação que uniu os partidos PSDB e Cidadania, mas as conversações políticas o levaram ao Republicanos, partido este que provavelmente vai disputar o cargo de prefeito em outubro. Celso Ribeiro já foi prefeito de Vargem Grande do Sul por dois mandatos e foi um dos prefeitos mais progressista que o município já teve, deixando marcas profundas na modernização de Vargem Grande do Sul, construindo obras que hoje são referências na cidade e na região.

Com relação ao vice de Ribeiro, a reportagem da Gazeta de Vargem Grande tomou conhecimento que ainda não está nada definido, mas que os trabalhos continuam na tentativa de atrair o vereador Guilherme Nicolau (MDB), que já lançou sua pré-candidatura a prefeito, para se juntar a Celso Ribeiro ocupando o cargo de vice-prefeito.

A ida do prefeito Amarildo na filiação de Celso Ribeiro ao Republicanos, demonstra que o atual chefe do Executivo estaria apostando suas forças políticas na eleição de seu atual vice, o que enfraqueceria a candidatura de Guilherme Nicolau que até então, contava com Amarildo para alavancar sua candidatura a prefeito pelo MDB.

Amarildo sempre deixou claro que trabalhava para uma composição entre Celso Ribeiro e Guilherme Nicolau para disputarem as próximas eleições municipais como prefeito e vice, que teriam na união dos ex-prefeitos José Carlos Rossi (PSD) e Celso Itaroti (PTB) os maiores adversários políticos.

Dr. Hugo Cossi se filia ao PSB

Essa semana o advogado Hugo Cossi se filiou ao Partido Social Brasileiro-PSB, tido como partido de centro-esquerda, cujo presidente do diretório local é o ex-vice-prefeito José Ricardo Buosi, o conhecido Zé da Kibon. Em Vargem, ainda fazem parte do PSB os vereadores Paulinho da Prefeitura e Célio Santa Maria (Gordo Massagista).

Na conversa que a reportagem da Gazeta de Vargem Grande manteve com o presidente do PSB, Zé da Kibon, este informou que o partido está se estruturando e pode lançar candidato a prefeito nas eleições municipais que acontecerão em outubro deste ano.

Dentre as principais lideranças do PSB local em condições de se candidatar ao cargo do Executivo, está o próprio Zé da Kibon, que por duas vezes já foi vice-prefeito da cidade, na primeira gestão de Celso Ribeiro e depois como vice do ex-prefeito Celso Itaroti.

Também o advogado Hugo Cossi, que até recentemente presidiu o partido Movimento Democrático Brasileiro-MDB, já se manifestou interesse em disputar o cargo de prefeito de Vargem Grande do Sul em outubro e sua filiação no PSB pode caminhar para isso.

Outro postulante ao cargo de prefeito no Partido Socialista Brasileiro, que tem no atual vice-presidente Geraldo Alckmin sua maior expressão política a nível nacional, além do ex-governador Márcio França, é o vereador Paulinho da Prefeitura que nas redes sociais tem dito que é pré-candidato ao cargo, inclusive adiantando que teria um importante empresário como seu vice.