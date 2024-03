CDA do Jd. Paulista ganha mais um reservatório de 500 mil litros

O Centro de Distribuição de Água do Jardim Paulista ganhou mais um reservatório para atender os bairros localizados acima da Rodovia SP 215. Na manhã desta quarta-feira, dia 20 de março, foi instalado um reservatório de 500 mil litros no local, todo construído em aço e medindo 20 metros de altura.

A obra é uma parceria entre a prefeitura municipal e empresa Terras de São Lourenço Ltda, proprietária do loteamento Jd. Ranzani que está sendo construído próximo ao Jd. Paulista, contendo 723 lotes, um dos maiores do município.

Segundo explicou o superintende do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAE) Celso Bruno, para a aprovação do loteamento Jd. Ranzani, que teve seu protocolo aprovado em novembro de 2019, foi exigido a construção do reservatório além de uma adutora que já está pronta e deverá também contribuir com o abastecimento de água de outros bairros daquele setor, um dos que mais cresce no município.

Com a construção dos novos reservatórios pelo SAE, vai aumentar a atual capacidade de 4.600 milhões de litros, para 7.750 milhões, assim que os reservatórios ficarem prontos e passarem a funcionar. No total, serão seis novos reservatórios que serão incorporados ao sistema de distribuição de água do município. O da Vila Velha, que terá capacidade de 700m3, ou 700 mil litros; o do Jd. Redentor instalado no campo do XXI de Abril, com capacidade de 800m3; o do Poliesportivo da Vila Santa Terezinha, com capacidade de 250m3; o do Jd. Dolores, com capacidade de 650m3 e o do Jd. Santa Marta com 250m3, totalizando 3.150m3 ou três milhões, cento e cinquenta mil litros de água.

Atualmente existem sete reservatórios de água funcionando que foram construídos ao longo dos anos e de acordo com o desenvolvimento urbano da cidade. São eles: dois reservatórios no centro de distribuição localizado no Jd. Pacaembu, sendo um de 1.000m3 e outro de 500m3; dois reservatórios também no centro de distribuição localizado no Jd. Paulista, sendo um de 1.000m3 e outro de 500m3; um reservatório de 1.000m3 na Estação de Tratamento de Água (ETA), junto à Barragem Eduíno Sbardellini; um na Cohab VI, de 300m3; outro no Jd. América de 200m3 e um no Jd. Itália de 100m3. Todos estes reservatórios somam a capacidade de 4.600m3 ou quatro milhões e seiscentos mil litros de água.

Para a construção destes novos equipamentos de reservação de água potável no município e também mais três adutoras, o SAE está investido cerca de R$ 3.5 milhões, que fazem parte do empréstimo contraído pela administração do prefeito Amarildo Duzi Moraes (MDB) para a modernização do sistema de abastecimento de água de Vargem Grande do Sul, que foi aprovado pela Câmara Municipal, totalizando cerca de R$ 28 milhões, conforme matéria já publicada pela Gazeta de Vargem Grande.