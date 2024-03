Loja do Supermercado Dia será fechada

Após alguns anos funcionando em Vargem Grande do Sul, na Rua do Rosário, nº 11, Centro, a loja do Supermercado Dia deverá ser fechada conforme comunicado do grupo espanhol que controla a rede, anunciado no último dia 14 de março.

Conforme noticiado pelo G1, ao todo serão fechadas 22 lojas na região de São Carlos, incluindo Vargem, Casa Branca e Tambaú, as das cidades mais próximas.

Ao todo serão 343 lojas e três centros de distribuição no Brasil a serem fechadas. Segundo o grupo espanhol, a decisão de encerramento das atividades e permanência apenas em São Paulo ocorre após “persistentes resultados negativos”.

Em Vargem Grande do Sul atualmente trabalham cerca de cinco funcionários e quem visita a loja, já pode sentir que o movimento está bem abaixo do que ela apresentava logo no início de sua operação na cidade.

A data para o fechamento da loja de Vargem e das outras não foi divulgada, mas o grupo explicou que as lojas que serão fechadas estão em liquidação até o final do estoque.