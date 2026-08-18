Representação contra vereadora Vanessa é arquivada

Por unanimidade, os vereadores municipais votaram a favor do arquivamento da representação contra a vereadora Vanessa Salmaço Martins (PL), na sessão de Câmara realizada nesta segunda-feira, dia 17 de agosto.

A representação foi protocolada pela cidadã Lu Borges, que dentre outras acusações, pedia a abertura de investigação contra a vereadora por ter a mesma faltado em várias sessões extraordinárias neste ano.

Com o auditório repleto, a sessão transcorreu tranquila, com a vereadora Vanessa fazendo sua defesa, negando as acusações que lhes foram impostas, afirmando que em momento algum feriu o decoro parlamentar.

Também alguns vereadores fizeram uso da palavra em defesa da vereadora e pediram mudanças no Regimento Interno da Câmara, para que antes de alguma representação ser apresentada diretamente ao plenário, ela seja discutida por uma Comissão de Ética a ser constituída.

Caso fosse aprovada a representação, seria designada uma Comissão Processante para analisar, com base no Decreto Lei 201, a possibilidade de cassação do mandato da vereadora.