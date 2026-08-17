Dupla João Neto e Frederico vai se apresentar em Vargem

Os cantores sertanejos João Neto e Frederico devem se apresentar no domingo do dia 27 de setembro em comemoração ao aniversário de Vargem Grande do Sul que comemorará 152 anos de fundação.

A contratação dos irmãos cantores de Goiás já foi publicada no Diário Oficial do Município e deverá custar aos cofres municipais a quantia de R$ 270 mil. O Departamento de Cultura e Turismo é que vai organizar a festa de aniversário.

A apresentação da dupla deverá ser aberta ao público e provavelmente será realizada na Represa Eduíno Sbardellini, que nos últimos anos tem sido palco de apresentação de vários cantores em épocas de festa.

Este ano a prefeitura municipal abriu licitação para a realização da Festa da Batata que deveria acontecer em setembro, no Recinto de Exposição Christiano Dutra do Nascimento, mas não houve interessados na promoção da festa.

Na ocasião, o prefeito Celso Ribeiro disse em reportagem publicada pela Gazeta de Vargem Grande que iria pensar na contratação de um show que poderia acontecer na represa.

Segundo apurou o jornal, a dupla já se apresentou em Vargem em 2010, na Festa da Batata, atraindo um bom público ao show.

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