Defesa Civil alerta para possibilidade de chuvas fortes

A Defesa Civil do Estado de São Paulo alertou para a possibilidade de fortes pancadas de chuva em diversas regiões do estado entre esta quinta-feira, dia 21, até o sábado, dia 23. O Governo do Estado de São Paulo alertou sobre a chegada de uma frente fria que vai provocar chuvas na região de Campinas.

Em Vargem

A Gazeta de Vargem Grande verificou que para esta quinta-feira, dia 21, há previsão de chuva para a cidade, conforme o Climatempo. A expectativa é de 31 milímetros. Já as temperaturas vão oscilar entre a mínima de 21º C e a máxima de 32º C.

Para a sexta-feira, dia 22, a temperatura será mais baixa, variando de mínima de 18º e máxima de 26ºC. Já a expectativa de chuva é menor, com 8 milímetros.

Final de semana

O sábado e o domingo segue com temperaturas mais baixas. A mínima no sábado, dia 23, será de 17º C e a máxima de 25º e no domingo, dia 24, as temperaturas variam de 16º C a 25º C. A chance de chuva no sábado será 58% e no domingo, 63%.

Outono 2024

O outono teve início na quarta-feira, dia 20, em todo Hemisfério Sul do planeta. A estação segue até o dia 21 de junho, quando começa o inverno. Este começo de outono será de instabilidade.

Mais chuvoso e quente

A Gazeta de Vargem Grande verificou junto ao Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) que o outono 2024 terá chuvas ligeiramente acima da média em áreas de São Paulo e sul de Minas Gerais. Mas as temperaturas também estarão acima da média.

Previsão

O Inmet e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) explicam que a estação é que marcada pela transição entre o calor intenso do verão e o frio do inverno.

O clima do outono é caracterizado por incursões de massas de ar frio, principalmente no Sul e parte do Sudeste do Brasil.

De acordo com Inmet, fenômenos adversos, como nevoeiros, geadas, neve e friagem, podem ocorrer durante esta estação, especialmente nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

La Niña

O fenômeno El Niño tem influenciado as temperaturas da superfície do mar, com um enfraquecimento gradual esperado nos próximos meses, indicando uma possível transição para a neutralidade climática e até mesmo a formação do fenômeno La Niña no segundo semestre de 2024.