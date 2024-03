Dia Mundial da Água: 33 milhões de pessoas no Brasil ainda não tem acesso à água potável

O Dia Mundial da Água é celebrado anualmente em 22 de março para chamar a atenção para a importância da água doce e defender a gestão sustentável deste bem vital e comum da humanidade, conforme explica a Organização das Nações Unidas.

A importância de se cuidar da água é essencial, mesmo no Brasil, país com duas das maiores reservas hídricas do mundo – o aquífero Guarani e o Aquífero Alter do Chão. E é justamente pela abundância desse recurso no país, que os dados divulgados nesta sexta-feira, dia 22 de março, pelo Instituto Trata Brasil são tão preocupantes. A entidade verificou que 33 milhões de pessoas vivem no país sem acesso a água.

Já o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) afirmou que 2,1 milhões de crianças no Brasil não tem acesso a água potável.

Vargem Grande do Sul

A Gazeta de Vargem Grande verificou junto ao Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) que o abastecimento de água chega a 99,9% dos domicílios de Vargem e a coleta de esgoto a 96,5%. Números semelhantes a São João da Boa Vista, com 99,9% e 96,8% respectivamente e na questão do esgoto, melhor que São José do Rio Pardo (90,9%), Espírito Santo do Pinhal, com 94,4% e Casa Branca (92,5%).

Qualidade

É possível falar que o Serviço de Água e Esgoto abastece todas as residências da cidade. Mas o que tem preocupado o vargengrandense é a frequência e a qualidade da água que tem chegado nas torneiras de muitos lares. Há muitas reclamações sobre interrupção de fornecimento de água e também sobre o cheiro e cor da água que tem sido levada para a população.

É possível ver que muito tem sido feito tanto para melhorar a distribuição, como a troca de encanamentos, a instalação de novos reservatórios, a construção de novas adutoras, como na qualidade do tratamento e também para aumentar a capacidade de reserva que a cidade tem, com a construção de duas novas represas.

Mas ainda assim, é preciso sempre olhar a água com atenção. Combater o desperdício enorme da rede de distribuição e especialmente, na qualidade do que o vargengrandense recebe em suas casas. E para o futuro, estudar a viabilidade de se reservar água de um outro rio, pois em algum momento, o Rio Verde pode não dar conta de seguir matando a sede de Vargem Grande do Sul.