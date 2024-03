APAE inaugura piscina, cozinha funcional e sala multimídia

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE de Vargem Grande do Sul inaugurou nesta quinta-feira, dia 21, três instalações que vão melhorar consideravelmente a vida dos seus 108 alunos. Fruto do trabalho de alguns anos de luta e busca por verbas junto aos governos, deputados, município e colaboradores privados, o resultado vai impactar crianças e adolescentes com deficiência intelectual, transtorno do espectro autista (TEA), deficiência física e múltipla que são atendidos pela entidade.

Foi inaugurado a sala de multimídia, que levou o nome da professora Maria Cherubina Natália Rocha Cossi, a cozinha funcional cujo nome a ela dada foi o do produtor rural Carlos Alberto de Oliveira (Betão), ambos já falecidos e a piscina teve o nome dado à idealizadora da APAE, antigo CPDEX, Maria Rosa Campos de Andrade que junto com autoridades e familiares, cortou a fita de inauguração da obra.

As obras foram construídas com a participação de vereadores que conseguiram parte das verbas, como é o caso do vereador Paulinho da Prefeitura que conseguiu uma emenda junto à deputada estadual Janaina Paschoal no valor de R$ 150 mil, com uma contrapartida de R$ 25 mil da APAE para sua conclusão.

Já a sala de multimídia teve a presença dos vereadores Canarinho (Cidadania) e Parafuso (PSD) que através de emendas impositivas aprovadas pela Câmara Municipal, destinaram uma verba do orçamento municipal no valor de R$ 50 mil e R$ 31,5 mil respectivamente para a entidade.

Para a construção da cozinha funcional, a APAE obteve repasse do Fundo do Conselho Municipal de Defesa da Criança e do Adolescente-CMDCA, no valor de R$ 70 mil, mais um repasse da Associação Setembro no valor de R$ 66.715,00 e uma verba de emenda parlamentar oriunda do deputado federal Márcio Albino do PL, no valor de R$ 50 mil.

Autoridades prestigiaram o evento

Várias autoridades vargengrandenses participaram das inaugurações. Na mesa principal estavam o prefeito Amarildo Duzi Moraes (MDB), o vice Celso Ribeiro (Republicanos), a presidente da Câmara Danutta Rosseto (Republicanos), os vereadores Serginho da Farmácia (Cidadania), Canarinho (Cidadania), Célio Santa Maria (PSB), Paulinho da Prefeitura (PSB). O vereador Parafuso (PSD) também compareceu.

Presentes também na solenidade, o presidente da APAE, Júlio Cesar dos Santos, a diretora da APAE, Ana Márcia Pereira Sabino, a supervisora de ensino Maria Paula Basilone Andrade, a conselheira regional Norma Tavares Vieira, o presidente do CMDCA, Leonardo Ranzani Palaia Carvalho, além de presidentes de várias APAEs da região, como Casa Branca, Grama, Caconde, diretores da prefeitura e os ex-presidentes da APAE local, Guilherme Ferri, Juninho Ranzani e Gustavo, familiares dos homenageados, pais dos alunos e demais convidados.

Agradecimentos e parabenizações

Na fala de todos os presentes, os agradecimentos por parte da direção da APAE aos que contribuíram para as conquistas, sem estas parcerias, a entidade não teria feito as obras. Já as autoridades que fizeram uso da palavra, a mensagem foi para parabenizar o trabalho e a dedicação em prol dos alunos e a transparência com que as verbas foram usadas.

Na sua fala, o prefeito Amarildo fez menção especial ao presidente da APAE, Júlio Cesar dos Santos, à diretora Ana Márcia Sabino e também ao presidente do CMDCA, Leonardo Ranzani Palaia Carvalho. Também parabenizou os membros da Loja Maçônica Renascença II que participam da direção da Associação.

Finalizando, solicitou à direção da APAE um plano de trabalho até o valor de R$ 50 mil, que seria destinado pela prefeitura para melhorar a circulação de ar na quadra coberta onde os alunos fazem suas atividades e onde estava acontecendo a cerimônia.

Também o vereador Paulinho da Prefeitura comunicou a possibilidade de uma verba no valor de R$ 300 mil, oriunda de emenda parlamentar para a entidade em que ele estava trabalhando e seria confirmada brevemente. Falando em nome da deputada Janaina Paschoal, lembrou da luta que foi em conseguir a verba para a construção da piscina, quando ainda presidia a APAE, o empresário Guilherme Ferri.

Já o presidente do CMDCA, Leonardo Palaia Ranzani de Carvalho falou da importância da participação social e da destinação de parte do Imposto de Renda para o CMDCA, cujas verbas poderão ser revertidas para entidades de Vargem, através do Fundo.

O presidente da APAE Júlio Cesar dos Santos agradeceu a participação de todos e citou o momento especial que estavam vivenciando e que as aquisições serão importantes ferramentas de inclusão para os alunos da entidade que dirige.

Danutta, presidente do Legislativo, falou da grande comemoração que o ato se revestia, da missão linda que a APAE exerce ao proteger pessoas com deficiência, que são tratadas como nas suas famílias pelos funcionários, professores e direção da entidade.

O vice-prefeito Celso Ribeiro falou do ex-prefeito Alfeu Rodrigues do Patrocínio, em cujo mandato foi fundado o CPDEX, que depois viria a se tornar a atual APAE, pessoa com quem aprendeu a fazer política e pediu uma salva de palmas em memória do dentista Francisco de Andrade, também considerado fundador da entidade e do produtor Carlos Alberto de Oliveira, Betão, fundador da Associação Setembro.

Homenagem especial

A fundadora da APAE, professora Maria Rosa Campos de Andrade recebeu uma homenagem especial por parte da direção da APAE e sua biografia, bem como a dos outros dois homenageados, foi lida e aplaudida pelos presentes. Rosa disse que sua família se sentia muito grata pelas homenagens recebidas, pela preservação da memória de tudo que ela e seu esposo Francisquinho, já falecido, fizeram em prol da APAE.

Fotos: Reportagem