Mato alto e sujeira preocupam no Jardim Santa Luzia

Alguns moradores do Jardim Santa Luzia procuraram a Gazeta de Vargem Grande para se queixar de terrenos com mato alto e sujeira, o que facilita a aparições de animais peçonhentos, como escorpiões, além de ratos, baratas e caramujos nas casas vizinhas. O problema segue em todo o bairro, principalmente na Rua Mato Grosso.

Essa é uma reclamação frequente pela cidade e, com os casos de dengue subindo drasticamente, a preocupação dos moradores é ainda maior.

Desde agosto os moradores têm entrado em contato com o jornal para se queixar da situação. O problema continua e, infelizmente, não há perspectiva de melhora, já que os terrenos estão lotados de caramujos, que invadem as demais casas, e diversos ratos têm aparecido nas residências, bem como escorpiões.

Em agosto, o jornal contatou a Prefeitura Municipal, que informou que o fiscal do Setor de Fiscalização do Departamento de Obras da Prefeitura foi até a Rua Mato Grosso do Sul e os terrenos que estavam com mato alto foram notificados, os proprietários tinham o prazo de 15 dias para realizar a limpeza e, caso não fossem limpos, seria aplicado multa. A prefeitura ainda explicou que todas as denúncias são averiguadas e posteriormente emitidas às notificações e após o prazo se a limpeza não foi realizada é aplicada multa.

Desde janeiro, no entanto, os moradores estão se queixando dos inúmeros problemas do bairro. Umas das pontuações é o cheiro de esgoto que tem voltado todos os dias dentro das casas, principalmente quando chove. Conforme o informado, ligam na prefeitura e é dito que será resolvido, mas a cada dia o problema está em um bueiro diferente.

Um dos funcionários da prefeitura, no entanto, informou que o jeito que o bairro foi construído estava errado por causa do encanamento ser velho, então as casas são todas novas, com no máximo cinco anos, e possuem encanamento antigo.

A Gazeta de Vargem Grande procurou a Prefeitura Municipal para saber se a prefeitura tem fiscalizado o local e se há previsão de limpeza nos terrenos. O jornal ainda questionou como os moradores podem denunciar esses casos direto na prefeitura e o que pode ser feito para melhorar a área. Perguntou também quantas advertências foram emitidas pela prefeitura sobre mato alto e sujeira em 2023 e quantas dessas viraram multas.

Prefeitura fala sobre o problema

À Gazeta de Vargem Grande, a Prefeitura Municipal informou que tem fiscalizado o local e que o Setor de Fiscalização realiza a notificação para que o proprietário limpe o local, em seguida o fiscal verifica se foi cumprida a notificação de limpeza e caso não tenha sido realizado o proprietário é multado. “Contudo, temos observado que muitos proprietários de terrenos preferem pagar a multa a limpar o imóvel”, disse.

Para denúncias e reclamações, os munícipes podem ligar na prefeitura, pelo telefone (19) 3641-9000. No entanto, a prefeitura ressaltou a falta de conscientização de uma minoria da população que acaba jogando lixo em terrenos baldios, bem como de alguns proprietários de lotes que não mantém seus respectivos terrenos constantemente limpos.

A prefeitura informou que apenas em 2023, foram feitas cerca de 2 mil notificações de limpeza, que resultaram em 466 multas geradas pela cidade.

Questionada sobre o problema de esgoto citado pelos moradores, a prefeitura disse que entrou em contato com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAE) e com o Departamento de Serviços Urbanos e Rurais (DSUR) e que ambos não têm conhecimentos de reclamações no bairro. “O Jardim Santa Luzia é um bairro novo, desta forma o encanamento é novo, e já é todo de PVC marrom. Não temos conhecimento de qual funcionário passou tal informação, não sendo possível apurar os fatos”, disse.

A reclamação, segundo o informado, pode ser um problema isolado em algumas residências. “Dessa forma, o proprietário deve entrar em contato com o SAE pelo telefone 3641-1011 para que seja enviada uma equipe no local para verificar se há algum problema na rede de esgoto especifico do local ou do bueiro em questão”, informou.

Fotos: Reportagem