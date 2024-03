Mega Jam 3 foi em prol do Grupo Mão Amiga

O Mega Jam 3, em prol do grupo Mão Amiga, aconteceu no Vai Quem Guenta Bikers & Beer na quarta-feira, dia 13, a partir das 20h30. O evento foi organizado pelo estabelecimento e também pelo músico Davi Urbano, com apoio do Motoclube Nômades do Asfalto.

O couver foi de R$ 20,00 mais um quilo de alimento não perecível, onde toda a arrecadação foi repassada para a entidade. Participaram 34 pessoas, onde o valor arrecadado foi de R$ 680,00.

O evento contou com a participação de músicos e bandas, como João Marquesini, O Trio, Daniel Cachola, João Marcos, Yasmin Barbier, Markinhos Moreira, Orivaldo & Jonas, Alan Gabriel, Black Bones Smoke, Davi Urbano, André Matuto, Old Roots, André & Thiago e James Fiorini.

O organizador, Davi Urbano, falou sobre o evento. “Musicamente, o evento atingiu as expectativas. Foi uma noite regada à música e muita alegria. Financeiramente não. Gostaríamos de poder ajudar demais, mas tivemos pouca adesão nesta 3° edição”, disse.

Outro projeto já está sendo desenvolvido, mas sem data definida. A iniciativa continua, segundo ele, diante do sucesso de edições passadas e pela adesão dos músicos, onde cada vez mais músicos querem participar. “Seguimos fazendo nossa parte, com amor à música e ao próximo”, completou.

Fotos: Reportagem