Grama realiza palestra sobre dengue para alunos

Com o aumento dos casos de dengue em São Sebastião da Grama e nas cidades da região, diversas ações estão sendo desenvolvidas na cidade. Um dos focos da Prefeitura Municipal tem sido os alunos, que replicam as informações em casa para os familiares.

Na última semana, o ESF Saúde Certa da cidade, em parceria com a Escola Profª Ilda Anadão Rossi, realizou uma palestra com os alunos sobre o combate à dengue.

Na ocasião, os estudantes foram ensinados sobre como se prevenir contra a doença e como impedir a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue.

Fotos: Prefeitura Municipal de São Sebastião da Grama