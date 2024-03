Câmara aprova R$ 646 mil para reforma da fonte luminosa

Os vereadores municipais aprovaram por unanimidade o projeto de lei do prefeito Amarildo Duzi Moraes (MDB) na última sessão de Câmara, realizada na terça-feira, dia 19, que dispõe de uma abertura de crédito no valor de R$ 646.541,76, para contratação de uma empresa especializada que irá executar as obras de reforma estrutural da fonte de água luminosa da Praça Capitão João Pinto Fontão, com fornecimento de materiais e mão de obra.

O dinheiro para a reforma da fonte luminosa virá de recursos próprios da prefeitura municipal, provenientes do excesso de arrecadação, conforme explicou o prefeito aos vereadores. Na sua justificativa para os legisladores, o prefeito observou que a intenção da sua administração era dar início à reforma no ano de 2020, mas em função da pandemia de Covid 19, foram priorizados recursos para saúde, razão pela qual não foi possível fazer a reforma antes.

Conforme matéria publicada pela Gazeta de Vargem Grande em maio de 2022, alguns serviços já foram realizados na fonte, como a remoção de todo o revestimento existente na obra, para averiguar a situação estrutural do fundo e das paredes do espelho d’água, a fim de promover um estudo estrutural de impermeabilização para impedir o vazamento de água que ocorria.

Na ocasião, o jornal também informou que o objetivo da administração municipal é executar uma nova instalação hidráulica incluindo conjuntos de motobomba para levar a água aos bicos devidamente adaptados para que possam realizar a conhecida “dança das águas”. Além disso, novas instalações elétricas e iluminação deverão ser executadas, operando de forma sincronizada os efeitos das águas e das luzes, de forma a harmonizar todo o entorno atual.

No projeto de recuperação da fonte, consta ainda a instalação de novas pastilhas e também deverão ser executados a impermeabilização e reforço estrutural.

Agora com a aprovação da verba, a reforma deverá ser colocada em licitação e a empresa vencedora deverá dar início aos trabalhos nos próximos meses, não tendo ainda uma data o término das obras.

Fotos: Reportagem