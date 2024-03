Orgulho para a terra: o empenho em prol da Ecologia

Mario Poggio Jr.

Neste mês que comemoramos o Dia Internacional da Mulher é muito importante ressaltar o empenho de vargengrandense em prol da Ecologia.

No mundo e no noticiário muito se fala da necessidade de preservação da natureza e do risco do aquecimento global, mas vemos poucas ações efetivas.

Assim, tivemos a grata satisfação de assistir ao Documentário “A Floresta Kayapó em Pé”, produzido pela Repórter Brasil, dirigido por Hyury Potter, e com direção de fotografia da vargengrandense Fernanda de Paiva Ligabue (disponível em https://reporterbrasil.org.br/2024/03/garimpo-terra-indigena-kayapo-documentario-reporter-brasil/).

A excelente reportagem mostra a luta de um povo em preservar a natureza e somente não nos aprofundamos nos comentários para não lhes furtar o “sabor” de assistirem-na.

Voltemos à jovem diretora de Fotografia, uma vargengrandense empenhada nas causas ecológicas, com experiências fascinantes junto ao Greenpeace, estudos fotográficos de pinguins no polo sul, visitas a terras indígenas (como a citada), etc…

Neste momento, a documentarista está participando de uma importante missão junto com cientistas brasileiros na costa amazônica, no veleiro Witness, do Greenpeace, que segundo a ONG, “tem o objetivo de fomentar a produção de conhecimento científico em relação à dinâmica das águas costeiras e oceânicas da bacia da Foz do Amazonas, documentar a rica sociobiodiversidade da região e possíveis impactos da exploração de petróleo”.

Para concluir, dizemos que Fernanda de Paiva Ligabue é orgulho para nossa terra.

Fotos: Arquivo Pessoal