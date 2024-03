Moradora usa a Tribuna para fazer críticas e é atacada por Paulinho

A vargengrandense Célia América de Souza Vieira ocupou a Tribuna Livre da Câmara Municipal na última sessão ordinária, que aconteceu na terça-feira, dia 19. Na ocasião, a moradora tratou de alguns assuntos pertinentes, mas não foi bem recebida pelo vereador Paulo César da Costa, o Paulinho da Prefeitura (PSB).

Durante sua participação na Tribuna, Célia falou sobre o aumento do IPTU, questionando os vereadores sobre o que de fato ocorreu com relação ao projeto do limitador do IPTU, enviado pelo Chefe do Executivo e rejeitado pelos vereadores da Casa de Leis.

Além disso, a moradora se queixou de problemas que têm enfrentado no Departamento de Saúde, como falta de encaminhamento para otorrinolaringologista e falta de remédios da Rede Municipal de Saúde. Outra queixa de Célia foi com relação aos caramujos que tem aparecido em seu quintal.

Por fim, a moradora comentou sobre os casos de dengue. Disse que já trabalhou neste setor e vistoriava os quintais, mas que durante a pandemia da Covid-19 não foram realizadas vistorias intensivas e arrastões. Célia disse que no ano passado sua região passou uma busca ativa e neste ano também, mas que os agentes não têm mais visitado os quintais.

A presidente da Câmara, Danutta de Figueiredo Falcão Rosseto (Republicanos), disse para a moradora que vai checar com relação ao caramujo e também sobre a vaga do otorrino. Comentou que tem visto os agentes comunitários de saúde trabalharem de forma muito ativa contra a dengue.

Célia concordou que neste ano, após os casos explodirem, os agentes têm visitado as residências e limpado os terrenos, mas lamentou que o setor ficou parado em 2020, 2021, 2022 e em 2023.

Danutta ressaltou o trabalho que os agentes comunitários estão realizando e pediu que a população se conscientize com relação à doença.

O vereador Celso Itaroti Cancelieri Cerva (PTB) pediu para a presidente que, como ela já cobrará o otorrinolaringologista, que cobre também neurologista, pediatra e fonoaudiólogo para sanar a falta de médicos na cidade. Ele disse também com relação a limpezas de terreno, onde a prefeitura deveria notificar, limpar e cobrar do proprietário, pois não estão limpando.

Após, o vereador Paulo César da Costa, o Paulinho da Prefeitura (PSB), pediu o uso da palavra e disse que defenderia os agentes comunitários, que trabalham muito. Com a voz alterada e falas duras, o vereador atacou a moradora. A presidente Danutta precisou intervir na situação.

No final da sessão, durante a palavra livre, o vereador Fernando Donizete Ribeiro, o Fernando Corretor (Republicanos), pediu que o vereador Paulinho respeitasse mais as mulheres e não repita situações como a que aconteceu com Célia. Disse que a moradora havia usado a Tribuna para fazer críticas construtivas e que Paulinho era, em sua opinião, um dos melhores vereadores que ocupavam a Casa de Leis, mas que errava ao atacar aquela cidadã.

Comentou que se colocou no lugar de Célia e imaginou sua mãe ou sua esposa no lugar dela, que nem havia citado nome algum. Ele pediu desculpas a Célia em nome dos demais vereadores. Quando ocupou a Tribuna, o vereador Itaroti cumprimentou todos os presentes em nome da moradora Célia e comentou que viu a mulher chorando.