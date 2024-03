Arma de fogo com registro vencido foi apreendida

No sábado, dia 23, a Polícia Militar foi acionada no Centro, por volta das 21h, para atender uma ocorrência envolvendo arma de fogo. A mulher informou que seu marido possuía uma espingarda em casa, e que já há um certo tempo ele vem tendo alucinações.

Assim, a mulher resolveu ligar no 190 e pediu para que a PM entrasse em sua casa e aprendesse a arma, pois temia pela segurança da família. O homem estava no quarto, no andar de cima, sentado na cama, e a arma estava pendurada em um cabideiro, encoberta por uma blusa. No chão, havia um baleiro de couro com várias munições.

Os policiais verificaram que a arma se tratava de uma espingarda calibre 36, que estava travada e desmuniciada e no baleiro de couro haviam 18 munições cal. 36 intactas e duas munições cal. 36 deflagradas.

O homem disse que adquiriu a espingarda no ano de 1986 e que possui registro. Apresentou o registro, que estava vencido. Ele foi levado ao Plantão Policial de São João da Boa Vista, onde foi registrado o boletim de ocorrência de apreensão de arma de fogo. Após a ocorrência, ele foi liberado.

Foto: Policia Militar