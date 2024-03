Painel – No Cidadania

Nova legenda

O vereador Paulinho da Prefeitura após muitos anos no Partido Social Brasileiro-PSB, deixou a legenda e tudo indica que vai se filiar no Podemos. Paulinho disse várias vezes que seria candidato a prefeito, mas deve mesmo ser candidato à reeleição para vereador no novo partido e apoiar Celso Ribeiro.

Podemos fortalecido

A legenda do partido Podemos, que até então tinha no ex-prefeito Celso Ribeiro sua figura maior, que deixou a legenda para se filiar no Republicanos, deve ter também o vereador Gláucio do Mototaxi que deixa o União Brasil, para ser candidato à reeleição e o empresário Ratinho, que deve disputar sua primeira eleição para vereador em outubro.

Pragmático

Há conversas que o PSB, cujo presidente é o ex-vice-prefeito José Ricardo Buosi, o Zé da Kibon, estaria dando passos no sentido de se aproximar da candidatura de Celso Ribeiro, hoje no Republicanos. Celso Ribeiro e Zé da Kibon no passado já formaram uma dupla que revolucionou a política de Vargem quando foram eleitos prefeito e vice-prefeito respectivamente. Na ocasião, Celso pelo PSDB e Zé pelo PT.

Junto com Rossi

Conversas de bastidores dão como certo que o vereador Célio Santamaria, o Gordo Massagista deve deixar o PSB e se filiar no PSD de Rossi, juntando forças com a frente de oposição que deve ter também a participação de Celso Itaroti (PTB).

Consequências

Postagens nas redes sociais que denigrem a imagem dos políticos locais, com acusações graves, sem provas, podem virar processos. O jornal tomou conhecimento que os candidatos que se sentiram ofendidos, devem buscar reparações na Justiça.

No Cidadania

O jornal tomou conhecimento que os vereadores Serginho da Farmácia e Canarinho deixaram o PSDB e se filiaram no partido Cidadania, visando as eleições de outubro para a Câmara Municipal. O PSDB já foi o partido mais forte de Vargem, elegendo no passado prefeitos como Celso Ribeiro e Amarildo e uma grande bancada de vereadores.

Rossi na cabeça

Pelo que tem confidenciado a algumas pessoas, o ex-prefeito Rossi (PSD) deve ser cabeça de chapa na sua candidatura a prefeito nas eleições de outubro. Quem será seu vice, é o que se indaga nos meios políticos, uma vez que Celso Itaroti (PTB) também teria as mesmas pretensões e a propalada união dos dois para disputar as eleições vai ter de resolver esta questão.