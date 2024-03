Rua atrás do Campo do Paulista deverá ser asfaltada

Passados mais de dez anos, começaram os trabalhos de urbanização da rua existente atrás do Centro Esportivo Américo Toquini no Jd. Paulista, uma parceria envolvendo a prefeitura municipal e a empresa Morandin Ferro & Aço, do empresário José Luiz Morandin.

No local estava prevista a construção de uma praça para atender a população do bairro, mas em 2011, a Câmara Municipal aprovou um projeto do então prefeito Amarildo Duzi Moraes que desafetou a área pública e doou parte do terreno para a empresa Morandin Ferro & Aço em troca da mesma fazer alguma estrutura de urbanização e o asfaltamento da rua que seria construída no lugar da praça.

Conforme matéria publicada pela Gazeta de Vargem Grande em julho de 2021, a prefeitura informou que uma série de contratempos ao longo dos anos foi motivando o adiamento da obra e que a empresa aguardava apenas a liberação da prefeitura para executar a sua parte no projeto.

Dentre as benfeitorias necessárias para o asfaltamento da rua, estavam a construção de galerias de águas pluviais para atender o grande volume de água que desce pela Avenida Teotônio Vilela e também da Cohab Homero Correa Leite e que desaguariam na nova rua, além da rede de esgoto.

Para a execução das obras, a prefeitura buscou recursos junto ao Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro) Bacia de Mogi Guaçu, sendo que na época os valores ficaram em um total de R$ 685.096,28, sendo R$ 486.418,89 do Fehidro e R$ 198.677,39 de contrapartida da prefeitura.

Pelo projeto, é de responsabilidade da prefeitura a execução dos serviços preliminares (limpeza do terreno, locação e placa da obra); microdrenagem, arborização, sinalização viária, iluminação pública e as galerias de águas pluviais. É de responsabilidade da Morandin Ferro & Aço a execução da terraplenagem (aterro); guias e sarjetas; pavimentação e passeio público.

Segundo apurou o jornal, além do prolongamento da via, a prefeitura estuda construir um minicampo de futebol society para tirar crianças e adultos da rua. Também conforme a publicação feita em 2021, era intenção da prefeitura construir peças para academia ao ar livre em volta do campo.

Fotos: Reportagem