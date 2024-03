Aos mestres do grupo escolar “Benjamin Bastos”

Mario Poggio Jr.

O trecho da música “To sir, with Love”, interpretada por Lulu, no filme “Ao Mestre com Carinho” resume o que poderíamos dizer “Mas como você agradece a alguém, que transformou você de giz de cera a perfume. Não é fácil, mas eu tentarei”.

Diante de palavras tão sábias, melhor repetir os dizeres escritos na arte de Julio Cesar Pequeno, pintada no muro do Colégio Arquidiocesano, no final dos anos “1980”: “Gigante são os Mestres, nos ombros de quem eu me elevei”.

Por fim, agradecemos à Maria de Fátima Della Torre pelo envio desta foto e a todos que se empenharam em identificar os funcionários da Escola Benjamin Bastos, e pedimos àqueles que souberem mais informações ou tenham outras fotos do evento, que se manifestem para podermos resgatar a história de nossa terra.

Aparecem na 1ª Fila: 2 – Dr. Isio Sbardellini – dentista da Escola; 3 – Silvia Bernadelli; 4 – Cândida M. Andrade e Melo (dona Candinha); 5 – Maria de Lourdes Paulucci Ferreira; 6 – Maria Aparecida Maturano Cipolla; 7 – Leila Gadiani; 8 – Maria de Lurdes Fabiano; 9 – Silvia Elena Canal; e 10 – João Paschoal.

Na 2ª Fila estão: 11 – Odette Zarif Moukarzel; 12 – Rosa Aguilar Cortez; 13 – Yeda Arlette Antonialli Della Torre; 14 – Evangeline Ciacco de Oliveira; 15 – Dulce Aliende Ribeiro; 16 – Nisa Carril Cagnoni; e 18 – Marisa Braghetto (atrás do professor João Paschoal).

Estão na 3ª Fila: 19 – Neusa Sartori (atrás da professora Rosa Aguilar Cortez), 21 – Leonor Palma Castelaro, 23 – Marina Gracinda Rodrigues Aliende (atrás, entre as professoras Evangeline Ciacco de Oliveira e Dulce Aliende Ribeiro), 24 – Ingrid Bergander Miranda (atrás, entre as professoras Dulce Aliende Ribeiro e Nisa Carril Cagnoni), 17 – Terezinha Talamoni (atrás da professora Marisa Braghetto); e 28 – Ana Maria Misurini Bonvento.

Aparecem na 4ª Fila: 20 – Maria Andrade Canal (dona Mariquinha); 22 – Anice Magalhães Ronchi (dona Nice); 26 – Olga (servente); 27 – Sebastiana Scacabarozzi (servente); s/ nº – Conceição (cozinheira) – rosto aparece entre a senhora Sebastiana e a professora Genir Sartori); e 38 – Genir Sartori.

Na 5ª Fila estão: 29 – Norma Baiz Telles (atrás da professora Maria Andrade Canal); 30 – Maria Tereza Sartori Ranzani; 31 – Maria do Carmo (era de Casa Branca); e 37 – Silvia Regina Indrigo.

Estão na 6ª Fila: 32 – Thereza Tatoni; 34 – Célia Milan; e 36 – Não identificada.

Por fim, na 7ª Fila aparecem: 33 – Romilda Rotta; e 35 – Karen Bergander.