Furtou peça de carne e foi preso

Na semana passada, na quarta-feira, dia 20, a Polícia Militar foi acionada no Jardim Dolores por volta das 13h30 para atender uma ocorrência de furto em estabelecimento comercial.

O responsável pelo estabelecimento forneceu imagens do sistema de monitoramento, onde um homem pegava uma peça de picanha, colocava embaixo da camiseta e saia do estabelecimento sem pagar.

Pelas imagens, a equipe reconheceu o autor do furto, sendo um rapaz que já cometeu diversos furtos e roubos pela cidade. Os policiais fizeram buscas e encontraram ele.

Nada de ilícito foi localizado, porém ele confessou ter furtado a peça de carne e vendido por R$ 50,00, utilizando o dinheiro para pagar o que devia aos traficantes de drogas. Não contou quem comprou a carne.

Ele foi levado à Delegacia de Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada e arbitrada a fiança de R$ 1.000, que não foi paga. O rapaz permaneceu preso.