7º Torneio de Pesca acontece nesta Sexta-feira Santa

O 7º Torneio de Pesca, promovido pelo Departamento de Agricultura e Meio Ambiente da Prefeitura de Vargem Grande do Sul, acontece nesta Sexta-feira Santa, dia 29. O evento tem início a partir das 6h e vai até às 11h30. Para o torneio, foram comprados Tilápias adultas e Patingas e, de acordo com o informado, não será permitida a pesca antes do horário previsto.

A prefeitura explicou que serão distribuídos números na chegada para o sorteio de brindes oferecidos pelas empresas da cidade e premiação para quem pegar o maior peixe, peixe mais pesado, melhor traje de pescador, melhor estória de pescador; pescador mais jovem e mais velho, nas categorias: mirim, jovem, mulher, homem e melhor idade. Além das premiações e brindes, haverá a distribuição de sorvetes grátis e brinquedos infláveis para a criançada.

Os pescadores poderão utilizar até três varas de pesca simples com um anzol e mais dois molinetes/carretilhas. Exclusivamente nesse dia, não será necessário a apresentação da carteira de autorização para a pesca.

Segundo a prefeitura, os pescadores poderão levar equipamentos de conforto (banco, cadeira e guarda-sol) e será permitido o uso de iscas naturais ou artificiais. Não será permitido o uso de forquetes, espinhéis e pesca no rela, ou na passada usando forquetes ou mais anzóis. O pescador poderá fazer uso moderado de ceva para peixe.

Os 1.500 kg de tilápias adultas, pesando entre 800 gramas e 1 kg cada, e os 200 kg de patingas, pesando entre 1 a 2 quilos cada, foram soltos na Represa na quinta-feira, dia 28. Após a soltura, a Guarda Civil Municipal iniciou intensa fiscalização para que não pescassem no local. Caso alguém fosse pego pescando, seria autuado e levado à Delegacia para elaboração de boletim de ocorrência.

Se o dia estiver ensolarado, a prefeitura recomenda alguns cuidados para todos, principalmente com as crianças como a utilização de protetor solar, roupas adequadas, óculos de sol, bonés ou chapéus e garrafas com água. No local, serão disponibilizados bebedouros e banheiros químicos para maior comodidade de todos.

O jornal contatou a Prefeitura Municipal e confirmou que o torneio acontecerá mesmo em caso de chuva. Algumas tendas foram instaladas no entorno da represa pela prefeitura e podem ser utilizadas pelos participantes.

