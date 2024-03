Casa Branca realiza reunião para avaliar pessoas em situação de rua

A Prefeitura de Casa Branca, em parceria com a Polícia Militar, realizou na última quinta-feira, dia 21, mais uma reunião de avaliação e alinhamento, referente às abordagens e auxílios às pessoas em situação de rua.

Segundo o informado, este é um serviço já existente na cidade, que visa proporcionar às pessoas a oportunidade de deixar as ruas, através da identificação das condições de vulnerabilidade e fornecimento de passagem aos municípios de origem, retomada de vinculação familiar, higienização, alimentação e outros tipos de apoio necessários. “É importante salientar que a aceitação da abordagem social é voluntária e cabe a cada indivíduo decidir se deseja ou não aceitar a ajuda”, disse.

A ação, de acordo com a prefeitura, abrange todos os pontos do município, através de visitas realizadas tanto pelos técnicos do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), quanto pela Polícia Militar, que conta com a parceria da Secretaria Municipal de Saúde, que disponibiliza um Técnico de Enfermagem, exclusivamente no atendimento e acompanhamento em tratamento ambulatorial de saúde mental.

“O objetivo é evitar o aumento significativo do número de pessoas em situação de rua, principalmente oriundos de municípios vizinhos, e consequentemente, oferecer segurança à população”, completou.

Foto: Prefeitura de Casa Branca