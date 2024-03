Reembolso dos estudantes deve ser pago na próxima semana

A Prefeitura Municipal deve realizar o pagamento do reembolso do transporte aos estudantes que frequentam faculdades na região na próxima semana, na sexta-feira, dia 5 de abril, conforme o informado à Gazeta de Vargem Grande.

Recentemente a Gazeta de Vargem Grande foi procurada por estudantes questionando o pagamento do reembolso do transporte. Os alunos alegavam ainda não ter recebido o valor referente ao segundo semestre de 2023 e questionavam quando a Prefeitura pagaria o valor.



O jornal procurou a prefeitura, que pontuou que, de acordo com o Departamento de Finanças, no Setor de Tesouraria, os documentos e recibos estavam sendo analisados pela Comissão do Departamento de Educação e foram entregues na semana passada.



A prefeitura ressaltou que se trata de documentação de 372 alunos para conferência, o que demanda um tempo para conclusão. Conforme o explicado, os valores estão sendo empenhados e a previsão para pagamento é para a próxima sexta-feira, dia 5 de abril.

Segundo o informado pela prefeitura, o valor total que a Prefeitura irá desembolsar para o pagamento aos 372 estudantes é R$ 225 mil.