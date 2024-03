Taça dos Campeões: Vargeana enfrenta JCN na final

A final da 10ª edição da Taça dos Campeões Regionais de Futebol 2024, a Taça Sicoob Crediçucar, será no próximo domingo, dia 7 de abril, no Estádio Dr. Gabriel Mesquita, a Vargeana, às 9h30. Estão na disputa pelo título de campeão os times A.A. Vargeana, de Vargem, e S.E. Grupo JCN, de São João da Boa Vista.

Às 8h30, Vargeana venceu o time do Vasco FC, de São José do Rio Pardo, por 2 a 1. Com a vitória, o time de Vargem chegou pela quarta vez em uma final da Taça dos Campeões. A partida foi marcada pela técnica dos atletas e pelo ótimo nível de futebol apresentado. Os gols foram de Caio Nely aos 55m e Whallace, o craque do jogo, aos 76m. Os riopardenses contaram com o gol de Luís André aos 78m.

Às 10h, Grupo JCN fez 2 a 0 no Itaqui FC, de Mogi Guaçu. O time JCN, tricampeão do campeonato, marcou um gol aos 3m por Emerson Reis e nos acréscimos aos 83m por Lucas Sales. A equipe do Itaqui levou o terceiro lugar da competição com a melhor campanha.

A arbitragem da partida ficou por conta de Luís Carlos Freitas, Leonardo André Pereira, Celso Pereira e Thiago Albogheti.

O time Vargeana

Os atletas do time Vargeana são Leandro da Cunha, Felipe dos Santos, Adriano Luiz Cesario Gonçalves, Carlos Eduardo R. da Silva, Felipe Elias Silva, Gustavo Henrique Gonçalves, Gabriel Coimbra Francisco, Jefferson Felipe Valin Balbino, Erik Gabriel Zucolau, Marcus Vinicius de Oliveira Alves, Luiz Pereira da Silva Neto, Djalma de Freitas Godoy, João Victor dos Santos Paiva, Wenderson Bezerra Vasconcelos, Gabriel Henrique dos Santos Sabino, Kildrey L. Almeida Mesquita, João Victor Munhoz Leite, Douglas Tosta Santana, Bruno Henrique Procópio, Gustavo Henrique do Carmo, Bruno Germino Montoro, Mateus H. de Carvalho Benini, Whallace Henrique D. da Silva, Caio Nely Fonseca, Felipe César Gonçalves e Otávio Henrique das Chagas.

O técnico do time é Arnaldo Mansano, o auxiliar técnico é Marcos A. de Moraes, o massagista é Luciano D. Lazar e o médico e preparador físico é Otávio Henrique D. Amorin.