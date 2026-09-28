ACI promoveu curso sobre como prevenir acidentes de trabalho

A Associação Comercial e Industrial (ACI) de Vargem Grande do Sul realizou no dia 16 de setembro, em seu auditório, o curso “Prevenção de Acidentes de Trabalho e Utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs)”.

A capacitação reuniu funcionários de empresas associadas, que receberam orientações sobre prevenção de acidentes, segurança no ambiente de trabalho e uso adequado dos equipamentos de proteção individual.

Fotos: Arquivo Pessoal

O curso foi ministrado pelo engenheiro Bruno de Moraes, da ADM Assessoria em Segurança do Trabalho, empresa parceira da ACI. Durante a capacitação, foram apresentadas informações e orientações práticas relacionadas à segurança e à prevenção de riscos no ambiente profissional.

A iniciativa integra as ações da ACI voltadas à capacitação e ao desenvolvimento das empresas associadas e de seus colaboradores, com atividades destinadas à qualificação e à oferta de benefícios aos profissionais.