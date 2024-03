Pedro venceu etapa do Circuito Paulista

O piloto Pedro Rosseto, de 8 anos, participou da terceira etapa do Circuito Paulista de Velocross, em Nova Odessa, no último final de semana. Ele competiu nas categorias 50 cilindradas e 65 cilindradas.



Na categoria de 50cc, ele largou muito bem e levou o troféu de HOLESHOT, entregue ao piloto que chega na frente na primeira curva. Mesmo com a pista muito escorregadia e cheia de lama, Pedro ficou em primeiro lugar toda a corrida e levou o troféu da etapa. Com o resultado, o piloto segue na liderança do campeonato.



Na corrida da categoria 65cc, Pedro correu com os pilotos mais velhos e ficou em 4º lugar. O próximo desafio do piloto é no Campeonato Paulista de Motocross, no dia 14 de abril, em Itupeva.

Foto: Arquivo pessoal